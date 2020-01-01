Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новости Донбасса 7 мая: Ранен украинский военный

Комментариев: 0
У сепаратистов двое убитых, еще трое получили ранения.
Сепаратисты 8 раз обстреливали позиции ВСУ
Сепаратисты 8 раз обстреливали позиции ВСУ
facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение минувших суток, 6 мая, сепаратисты 8 раз нарушали режим “тишины“. Ранен украинский защитник. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. 

Читай также: Выборы на Донбассе пока невозможны - Госдеп

Так, противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские подразделения ответили на обстрелы, заставив боевиков прекратить огонь. В результате противник понес потери.

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили, - отметили в штабе.

Обстрелы со стороны боевиков зафиксированы возле Авдеевки, Павлополя, населенного пункта Пески, недалеко от Тарамчука и Каменки и неподалеку населенного пункта Попасная.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. 

Читай также: Суд арестовал одного из освобожденных по обмену на Донбассе

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, АТО, Новости Донбасса, Новости АТО, Война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь