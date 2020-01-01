Новости Донбасса 7 мая: Ранен украинский военный

У сепаратистов двое убитых, еще трое получили ранения.

В течение минувших суток, 6 мая, сепаратисты 8 раз нарушали режим “тишины“. Ранен украинский защитник. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Читай также: Выборы на Донбассе пока невозможны - Госдеп

Так, противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские подразделения ответили на обстрелы, заставив боевиков прекратить огонь. В результате противник понес потери.

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили, - отметили в штабе.

Обстрелы со стороны боевиков зафиксированы возле Авдеевки, Павлополя, населенного пункта Пески, недалеко от Тарамчука и Каменки и неподалеку населенного пункта Попасная.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Читай также: Суд арестовал одного из освобожденных по обмену на Донбассе

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.