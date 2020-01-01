В Киевской и Житомирской областях продолжается тушение пожаров

Пожарные тушат отдельные очаги тления торфяников.

По данным на 7 мая в Киевской и Житомирской областях продолжается тушение лесных пожаров. Спасатели тушат отдельные очаги тления торфяников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В Киевской области силами лесных хозяйств продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.

В Житомирской области подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 43 человека личного состава и 17 единиц техники.

Напомним, ранее на Житомирщине потушили еще один лесной пожар. Еще утром спасатели потушили пожар на территории заповедника, а после обед удалось ликвидировать еще один очаг.

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