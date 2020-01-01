Под Винницей из больницы сбежал пациент с COVID-19

Кроме коронавируса, у мужчины подтвержденная открытая форма туберкульоза.

В среду, 6 мая, с инфекционного отделение центральной районной больницы в 15.50 часов убежал пациент. У мужчины открытая форма туберкулеза и подтвержден Covid-19.

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Об этом изначально сообщили пользователи соцсетей, а позже подтвердили в полиции.

Известно, что пациент - житель с. Войтовцы Хмельницкого района.

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Полицейские оперативно начали поиски нарушителя, чтоб передать его медикам. Уже через несколько часом мужчину нашли. Копы вызвали бригаду скорой помощи, которая и доправила его в больницу.

Шел пешком в село Войтовцы. Вызвали скорую для госпитализации. Полицейские будут устанавливать, контактировал ли больной с другими людьми. Правовая оценка будет дана после проверки всех обстоятельств, - сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

Напомним, в Черновицкой области более 2000 зараженных COVID. За последние сутки в регионе выявили более 60 новых случаев коронавируса, пять человек скончались.

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