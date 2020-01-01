В Украине 13 691 случай коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 485 случаев;
- Волынская область - 393 случая;
- Днепропетровская область - 624 случая;
- Донецкая область - 89 случаев;
- Житомирская область - 468 случаев;
- Закарпатская область - 600 случаев;
- Запорожская область - 300 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
- Кировоградская область - 403 случая;
- м. Киев - 1675 случаев;
- Киевская область - 916 случаев;
- Львовская область - 595 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 171 случай;
- Одесская область - 568 случаев;
- Полтавская область - 236 случаев;
- Ровенская область - 817 случаев;
- Сумская область - 131 случай;
- Тернопольская область - 951 случай;
- Харьковская область - 448 случаев;
- Херсонская область - 146 случаев;
- Хмельницкая область - 138 случаев;
- Черновицкая область - 2048 случаев;
- Черкасская область - 324 случая;
- Черниговская область - 68 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Черновицкой области более 2000 зараженных COVID. За последние сутки в регионе выявили более 60 новых случаев коронавируса, пять человек скончались.
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