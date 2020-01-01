Криклий рассказал про работу общественного транспорта после 22 мая

По его словам, сложнее всего будет с метро.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до 22 мая резких изменений относительно работы общественного транспорта не будет. Он отметил, большинство людей сможет пользоваться им после этой даты. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: “Снова в бой“: В Днепре возобновит работу городской транспорт

“Если мы говорим о более широком круге, который сможет пользоваться общественным транспортом, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что весь транспорт как в Украине, так и не в Украине будет работать в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция“, - заявил министр.

Как сообщается, те нормы, которые действуют на данный момент, до 22 мая меняться не будут. Сохранится ограничение по количеству людей, в некоторых городах проезд по пропускам. Сложнее ситуация с метро. В министерстве инфраструктуры не говорят, когда планируется открыть метрополитен.

Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому 22 (мая - ред.) к открытию метро еще точно никто не готов“, - объяснил Криклий.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что надо увеличивать количество транспорта с 11 мая. При ослаблении карантина муниципальным властям предлагают на свое усмотрение запускать общественный транспорт.

Читай также: Укрзализныця готовится к выходу из карантина с запуска электричек, - СМИ

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.