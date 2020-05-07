“Люди смеются над нами”: Мэр Одессы заявил об окончании карантина

Глава города отметил, что никто не воспринимает карантин серьезно.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об окончании карантина в городе и объяснил свою позицию.

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Об этом он рассказал в интервью Стране.

Глава города отметил, что найти границу между теми, кому можно работать, а кому нет - сложно. Поэтому малый бизнес самовольно открывается. Поэтому удержать карантин невозможно.

Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе завершен, - сказал Труханов.

Он отметил, что сегодня Одесса живет практически полноценной жизнью и даже готовится к туристическому сезону.

Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам независимость, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда давать указания - закрывать рынки, открывать рынки ... Люди уже смеются над нами, - сказал Труханов.

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Напомним, 14 апреля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в недостоверном декларировании.

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