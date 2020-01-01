Нардеп Шуфрич в апреле потратил 4,4 млн грн на авиаперевозки

Появились данные декларации политика.

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич задекларировал круглую сумму денег на авиаперелеты за апрель этого года, когда все рейсы были отменены в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщается в декларации доходов Шуфрича.

29 апреля в не бедной декларации Шуфрича появилась сумма трат на авиаперелеты. Он потратил на передвижение авиатранспортом 4,37 млн гривен.

Декларация скриншот

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Между тем, нардеп может позволить себе такие траты. В ежегодной декларации за 2018 год он указал состояние в 4,3 млн долларов, 3,7 млн гривен и 20,1 млн гривен, а также множество недвижимости, ювелирные изделия, предметы роскоши и четыре авто.

Напомним, Шуфрич с ружьем в руках позировал с убитыми дикими животными. Депутат появился на скандальных фотографиях.

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