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Нардеп Шуфрич в апреле потратил 4,4 млн грн на авиаперевозки

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Появились данные декларации политика.
Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
пресс-служба Нестора Шуфрича

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич задекларировал круглую сумму денег на авиаперелеты за апрель этого года, когда все рейсы были отменены в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщается в декларации доходов Шуфрича.

29 апреля в не бедной декларации Шуфрича появилась сумма трат на авиаперелеты. Он потратил на передвижение авиатранспортом 4,37 млн гривен.

Декларация
Декларация
скриншот

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Между тем, нардеп может позволить себе такие траты. В ежегодной декларации за 2018 год он указал состояние в 4,3 млн долларов, 3,7 млн гривен и 20,1 млн гривен, а также множество недвижимости, ювелирные изделия, предметы роскоши и четыре авто.

Напомним, Шуфрич с ружьем в руках позировал с убитыми дикими животными. Депутат появился на скандальных фотографиях.

 

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Теги: Шуфрич, нардеп, авиаперевозки
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