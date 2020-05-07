Степанов рассказал про новую вспышку COVID-19 в Лавре

Органы местного самоуправления имеют право усилить карантин в Лавре.

В Киево-Печерской лавре зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Все заболевшие контактировали с установленными пациентами, которые заразились 2-3 недели назад. Об этом на ежедневном брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Читай также: Наместник Лавры назвал число зараженных монахов

Министр отметил, что все новые больные находились на самоизоляции, однако не объяснил почему коронавирус обнаружили у них только сейчас.



"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактные с пациентами, которые заболели две-три недели назад.Они находились на самоизоляции – и сейчас, уже по выходу из самоизоляции, им было сделано ПЦР- тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест – у них подтвержден COVID-19", - сказал он.



Степанов также отметил, что органы местного самоуправления имеют полномочия для локального усиления карантинных ограничений, в частности на территории Киево-Печерской лавры.

Напомним,в Киеве подскочило количество заболевших COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.