Корниенко рассказал, когда в Украине состоятся местные выборы

Руководитель "СН" Александр Корниенко рассказал, когда пройдут выборы в местные советы.

Местные выборы в Украине состоятся по графику - 25 октября 2020 года. Об этом в видеообращении заявил руководитель партии “Слуга Народа“ Александр Корниенко.

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“Приближаются местные выборы. Партия “Слуга народа“ хочет официально заявить, что все разговоры, инсинуации, вранье о том, что их отменят, перенесут - так и останется враньем наших оппонентов. Местные выборы пройдут по графику. 25 октября 2020 все украинцы смогут отправиться на избирательные участки и сделать свой выбор“, - сказал нардеп.



Корниенко отметил, что Центральная избирательная комиссия разработает механизмы работы на избирательных участках, которые обеспечат безопасность избирателей, членов комиссий, и всех, кто вовлечен в избирательный процесс.



“Что касается карантина, то мы верим, что к тому времени эта проблема будет меньше касаться нашей страны“, - добавил он.





Напомним, Ермак заявил, что выборы в ОРДЛО до конца года.

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