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Сколько заработал Зеленский на посту президента: названа сумма за год

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Государственное управление делами на запрос журналистов назвало месячный оклад и общий заработок за год Зеленского-президента.
Зеленский получает две средние зарплаты в месяц
Зеленский получает две средние зарплаты в месяц
president.gov.ua

Зарплата Владимира Зеленского на посту президента за год составила 320 тысяч 727 гривен 27 копеек. Об этом на запрос журналистов 24 канала сообщили в Государственном управлении делами.

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Отмечается, что президентская зарплата насчитывается со дня инаугурации (20 мая 2019 года), и с того времени ее размер ее не менялся. Ежемесячно Зеленский получает должностной оклад без премий и надбавок в сумме 28 тысяч гривен. После удержания предусмотренных законом налогов и сборов на руки глава государства получает 22 тысячи 540 гривен в месяц.

24tv.ua

Для справки. Как сообщает Государственная служба статистики, по итогам марта средняя зарплата в Украине составила 11 446 гривен.

Напомним, в конце апреля Кабмин ограничил зарплаты ТОП-чиновников. Теперь их зарплата не должна будет превышать 47 тысяч гривен и будет установлена в таком размере до окончания месяца, в котором отменяется карантин.

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Теги: Зеленский, зарплата, президент
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