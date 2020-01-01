Сколько заработал Зеленский на посту президента: названа сумма за год

Государственное управление делами на запрос журналистов назвало месячный оклад и общий заработок за год Зеленского-президента.

Зарплата Владимира Зеленского на посту президента за год составила 320 тысяч 727 гривен 27 копеек. Об этом на запрос журналистов 24 канала сообщили в Государственном управлении делами.

Читай также: Полгода без зарплаты: Языковой омбудсмен подала в отставку

Отмечается, что президентская зарплата насчитывается со дня инаугурации (20 мая 2019 года), и с того времени ее размер ее не менялся. Ежемесячно Зеленский получает должностной оклад без премий и надбавок в сумме 28 тысяч гривен. После удержания предусмотренных законом налогов и сборов на руки глава государства получает 22 тысячи 540 гривен в месяц.

Для справки. Как сообщает Государственная служба статистики, по итогам марта средняя зарплата в Украине составила 11 446 гривен.

Напомним, в конце апреля Кабмин ограничил зарплаты ТОП-чиновников. Теперь их зарплата не должна будет превышать 47 тысяч гривен и будет установлена в таком размере до окончания месяца, в котором отменяется карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.