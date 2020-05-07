“Я - миллионер”: В Днепре пьяный подросток открыл стрельбу из окна

Нарушитель снимал прямую трансляцию.

В Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры среди белого дня. Известно, что стрелок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Об этом сообщает Информатор.

По данным издания, инцидент случился вчера, 6 мая, на Привокзальной площади. злоумышленник произвел 18 выстрелов, транслируя свои действия в прямом эфире в Instagram.

Во время обстрела подросток кричал "Я - миллионер", а также угрожал прохожим "вынести мозги". К счастью, никто не пострадал. Кто-то из соседей вызвал полицию. Копы на место прибыли оперативно, однако стрелок не открывал двери.

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После этого домой вернулся брат стрелка. Он и уговорил его пустить в квартиру полицейских. Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции, пытался ударить правоохранителя и утверждал, что не понесет ответственность за свои действия.

Друзья подростка из спортивной секции рассказали, что он устраивает стрельбу уже не впервые. Более того, парень всегда транслирует свои нарушения в соцсети.

Парень стреляет не впервые скриншот

Нарушителя задержали, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а также родителей. В квартире копы нашли пистолет, а у подъезда дома - 18 гильз.

Момент задержания скриншот

Внимание! Видео 18+

Напомним, экс-нардеп Парасюк признался, что стрелял по милиционерам на Майдане. Владимир Парасюк дал большое интервью.

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