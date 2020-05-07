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“Я - миллионер”: В Днепре пьяный подросток открыл стрельбу из окна

Комментариев: 15
Нарушитель снимал прямую трансляцию.
Парень выпустил 18 пуль
Парень выпустил 18 пуль
скриншот

В Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры среди белого дня. Известно, что стрелок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Об этом сообщает Информатор.

По данным издания, инцидент случился вчера, 6 мая, на Привокзальной площади. злоумышленник произвел 18 выстрелов, транслируя свои действия в прямом эфире в Instagram.

Во время обстрела подросток кричал "Я - миллионер", а также угрожал прохожим "вынести мозги". К счастью, никто не пострадал. Кто-то из соседей вызвал полицию. Копы на место прибыли оперативно, однако стрелок не открывал двери. 

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После этого домой вернулся брат стрелка. Он и уговорил его пустить в квартиру полицейских. Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции, пытался ударить правоохранителя и утверждал, что не понесет ответственность за свои действия.

Друзья подростка из спортивной секции рассказали, что он устраивает стрельбу уже не впервые. Более того, парень всегда транслирует свои нарушения в соцсети.

Парень стреляет не впервые
Парень стреляет не впервые
скриншот

Нарушителя задержали, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а также родителей. В квартире копы нашли пистолет, а у подъезда дома - 18 гильз.

Момент задержания
Момент задержания
скриншот

Внимание! Видео 18+

 

Напомним, экс-нардеп Парасюк признался, что стрелял по милиционерам на Майдане. Владимир Парасюк дал большое интервью.

 

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Теги: стрельба, подросток, алкоголь, полиция
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Комментариев (15)
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Spawn999    07.05.2020, 12:44
Оценка:  -5
Spawn999
У нас по району бегают такие с битами и травматами. Азовцы, мля зигующие. Позор нации!
Woodbrother    07.05.2020, 12:58
Оценка:  0
Woodbrother
Меньше курите аргентинскую муку и вам на вашей поганой москве азовцы мерещится не будут.
Spawn999    07.05.2020, 13:00
Оценка:  -2
Spawn999
А тебя я вообще не считаю за человека. Ты, бот конченый сутками здесь висишь. Работать не пробовал?
Spawn999    07.05.2020, 12:41
Оценка:  -6
Spawn999
Активист. Сто пудов. Освободить и взять на поруки.
Spawn999    07.05.2020, 12:45
Оценка:  -4
Spawn999
А минусанул активист или пассивист?
Spawn999    07.05.2020, 12:58
Оценка:  -2
Spawn999
Одонзначно пассивные. )) Боты опущенные.
YZZR    07.05.2020, 12:39
Оценка:  +3
YZZR
Це результат трахання двох мудаків, народився такий самий....
Cudzoziemiec    07.05.2020, 12:34
Оценка:  +4
Cudzoziemiec
эти малолетки страные достали...
Woodbrother    07.05.2020, 12:13
Оценка:  -3
Woodbrother
Судя по первобытному хамству пацанчик из слуг народа.
Spawn999    07.05.2020, 12:51
Оценка:  -4
Spawn999
Судя по бородёнке - из Азова.
Woodbrother    07.05.2020, 12:58
Оценка:  +1
Woodbrother
Причем тут борода? Вы на своей ватной россии бородой думаете?
Spawn999    07.05.2020, 13:09
Оценка:  0
Spawn999
Я родился и живу в Украине. Ине ездил по эуропе параши мыть. И во время майданов я и такие как я работали не только для себя, но и для страны. А хамство скорее от таких активистов.
Курьер    07.05.2020, 12:59
Оценка:  -3
Курьер
Та не, я его на майдане вроде видел!
Spawn999    07.05.2020, 13:11
Оценка:  -1
Spawn999
Чтобы считаться активистом не нужно ничего, кроме отбитого мозга.
whitewo    07.05.2020, 13:15
Оценка:  -1
whitewo
Конечно ты его там видел. Сейчас ему 15 лет. Тогда ему было пускай 9. Естественно в таком возрасте он никапли не изменился и расекал тогда с гранатометом по майдану
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