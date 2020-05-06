Вспышка COVID-19 в Институте рака: закрыто одно из отделений
Одно из отделений Национального института закрылось из-за вспышки коронавируса после того, как COVID-19 заболел один из врачей. Об этом в комментарии изданию "Факты" рассказал и.о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.
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Болезнь сначала обнаружили у пациентки, которую привезли для проведения операции.
"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные. Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции", - отметил Борисюк.
Медик отметил, что для дезинфекционных процедур в отделении нужно выписать всех пациентов.
"Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю", - добавил он.
Коронавирусную болезнь диагностировали и у одного из медиков в том же отделении, где была госпитализирована пациента с болезнью. Сейчас врач находится дома, на самоизоляции.
Напомним, Степанов рассказал про новую вспышку COVID-19 в Лавре.
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