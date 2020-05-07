Зеленский знает правду о своем окружении, - Кошевой

Друг президента рассказал детали личного общения с Зеленским.

Актер студии “Квартал 95”, а по совместительству лучший друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал детали личного общения с ним.

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Об этом он рассказал в интервью изданию Гордон.

Кошевой заявил, что Зеленский знает, что происходит в его окружении и, возможно, у него есть дальнейший план действий. При этом комик добавил, что в окружении президента есть "куча прихлебателей", о которых он прямо говорил Зеленскому.

Что значит "неприятные вещи"? Это то, что вокруг него есть куча прихлебателей, которые не делают ничего? Да, такое я могу сказать, конечно. И я думаю, что он с этим со всем разберется. Нужно просто не мешать, - сказал Кошевой.

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Друг Зеленского также отметил, что в голове президента зреет план, как разобраться с людьми, которые мешают ему работать для народа.

Я же говорю, что "много вокруг тебя людей, которые тебе просто мешают". Он говорит: "Я знаю, я вижу". Он же не будет просто так говорить "я знаю, я вижу", но ничего не делать. Я надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план, - добавил Кошевой.

Напомним, в “Квартале” рассказали, возьмут ли Зеленского обратно на работу. Владимир Зеленский вернется на должность, которую занимал до президентства, - художественный руководитель, заявил Евгений Кошевой.

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