На Киевщине за сутки два человека скончались от COVID-19

Лабораторно подтверждено 25 новых случаев коронавируса.

По состоянию на 7 апреля коронавирусная болезнь COVID-19 выявлена у 916 жителей Киевской области. Из них 84 несовершеннолетних и 108 медработников. Об этом сообщили в Киевской ОГА.

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170 человек пациентов находятся на стационарном лечении, 746 человек лечатся на самоизоляции. Болезнь победили 103 жителя региона, в том числе 6 детей.



За минувшие сутки зафиксировано две смерти от коронавируса: 76-летний мужчина в селе Зазимье и 59-летняя жительница села Беспятное. Всего с начала эпидемии от коронавируса умерло 19 жителей Киевской области.

Напомним,в Институте рака закрыли одно из отделений из-за вспышки коронавируса.

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