СБУ пришла с обысками к Верланову

Экс-глава налоговой службы не знает, что искали силовики.

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в дом бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Он уточнил, что не в курсе, что искали правоохранители, но, по его словам, ничего не нашли. Об этом он написал у себя в Facebook.

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“Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела, и защищать себя и свою семью“, - пишет Верланов.

Скриншот facebook.com/Сергей Верланов

Напомним, ранее Верланов назвал свое увольнение политическим. Экс-глава Государственной налоговой службы подал заявление в Офис генпрокурора в связи с обвинениями Игоря Уманского.

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