В Минздраве объяснили, почему так много медиков заболели COVID-19

Высокий уровень заболеваемости врачей объясняется целым комплексом причин, в том числе нарушениями со стороны самих медиков.

Большая удельная доля медиков среди заболевших COVID-19 в Украине связана с тем, что их тестируют наиболее активно. Об этом на брифинге в четверг, 7 мая, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

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“Большое количество заболевших медиков, их инфицирование, иногда – это бессимптомный процесс, связанный с несколькими причинами. Одна из причин этого то, что медики – это та категория населения, которая больше всего тестируется, поэтому и больше всего выявляется. С другой стороны, к сожалению, у нас в стране игнорировались принципы инфекционного контроля, и это не вина медицинских работников, это комплексная проблема“, - сказала Микичак.

Она также отметила, что в Минздраве проанализировали ситуацию с обеспечением больниц средствами индивидуальной защиты и выяснили, что на эту статью расходов было направлено менее 1% бюджета.

Кроме того, по словам Микичак, медицинские работники не всегда придерживаются нормативных документов, действующих в Украине уже много лет.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая в Украине зафиксирован 13691 случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 2660 медработников.

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