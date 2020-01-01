Кошевой о Богдане: Ушел - и слава Богу

Друг президента намекнул, что у него был конфликт с Богданом.

Актер “Квартала” и друг главы государства Владимир Зеленского Евгений Кошевой откровенно признался, что у него был конфликт с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.

Читай также: “Красивые очень“: Жена и дочка Кошевого очаровали Сеть весенними фото

Об этом он рассказал в интервью главреду издания Гордон Алесе Бацман.

Вместе с тем, Кошевой отказался обсуждать детали их конфликта. Бацман спросила у Кошевого, почему ему не нравится Богдан, однако услышала уклончивый ответ.

Зачем? Давай не будем об этом. Не хочу. Это очень личное. Давай не будем выносить это все на всеобозрение. Не хочу даже об этом говорить, - сказал Кошевой.

После этого журналистка уточнила, идет ли речь о личном конфликте, который перерос в нечто большее.

Не то чтобы личный конфликт. Просто... Не хочу, все. Ушел - и слава Богу, - резюмировал Кошевой.

Читай также: В Квартале рассказали, возьмут ли Зеленского обратно на работу

Напомним, ранее Кошевой заявил, что Зеленский знает правду о своем окружении. Друг президента рассказал детали личного общения с Зеленским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.