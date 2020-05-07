Охранные фирмы передавали "ДНР" данные о стратегических объектах - СБУ

Группа охранных фирм сотрудничала с террористами "ДНР".

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили деятельность ряда охранных фирм, которые передавали данные об объектах критической инфраструктуры террористам так называемой "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что фирмы были основаны бывшими сотрудники правоохранительных органов родом из Донецка.



"Коммерсанты предоставляли услуги по установке и обеспечению систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства", - сообщили в пресс-службе.



Правоохранители установили, что злоумышленники передавали всю информацию, которая проходила через их систему, в "офис" в Донецке, где допуск к данным получали боевики террористических групп.



На данный момент преступная деятельность охранных фирм остановлена, продолжаются следственные действия.

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