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Охранные фирмы передавали "ДНР" данные о стратегических объектах - СБУ

Комментариев: 2
Группа охранных фирм сотрудничала с террористами "ДНР".
Данные передавали террористам в Донецк
Данные передавали террористам в Донецк
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили деятельность ряда охранных фирм, которые передавали данные об объектах критической инфраструктуры террористам так называемой "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что фирмы были основаны бывшими сотрудники правоохранительных органов родом из Донецка.

"Коммерсанты предоставляли услуги по установке и обеспечению систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители установили, что злоумышленники передавали всю информацию, которая проходила через их систему, в "офис" в Донецке, где допуск к данным получали боевики террористических групп. 

На данный момент преступная деятельность охранных фирм остановлена, продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве во время спецоперации накрыли банду рэкетиров в погонах.

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Комментариев (2)
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CCS    07.05.2020, 14:14
Оценка:  +1
CCS
І потім справу тихо зіллють у суді.
Операторська    07.05.2020, 13:54
Оценка:  +2
Операторська
це так звані мирні жителі-переселенці з лидинири? які мають представляти Донбас?
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