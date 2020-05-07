Охранные фирмы передавали "ДНР" данные о стратегических объектах - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины остановили деятельность ряда охранных фирм, которые передавали данные об объектах критической инфраструктуры террористам так называемой "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Читай также: СБУ пришла с обысками к Верланову
Отмечается, что фирмы были основаны бывшими сотрудники правоохранительных органов родом из Донецка.
"Коммерсанты предоставляли услуги по установке и обеспечению систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранители установили, что злоумышленники передавали всю информацию, которая проходила через их систему, в "офис" в Донецке, где допуск к данным получали боевики террористических групп.
На данный момент преступная деятельность охранных фирм остановлена, продолжаются следственные действия.
Напомним, в Киеве во время спецоперации накрыли банду рэкетиров в погонах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.