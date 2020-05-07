Зеленский: Транспорт – прямой способ распространения коронавируса

На совещании у президента решили не торопиться с возобновлением работы общественного транспорта.

Ситуация с коронавирусом в Украине еще не стабилизировалась, поэтому сейчас преждевременно говорить о возобновлении полноценной работы общественного транспорта. Об этом шла речь во время ежедневного совещания в Офисе президента, где обсуждалось противодействие распространению COVID-19, сообщает президентская пресс-служба.

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Как отметил в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей – 299. В то же время заразилось больше людей, чем в предыдущие дни, – 507.

Президенту также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на семь-восемь дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования, - сообщили в Офисе президента.

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На совещании также отдельно поднимался вопрос запуска общественного транспорта, в том числе – метрополитена. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по плану правительства до 22 мая открытие метрополитена не предусмотрено. Ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которым еще не стабилизировалась.

Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться беспечно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой угрозы, - отметил Зеленский.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

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