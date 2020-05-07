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Ермак о возвращении Донбасса: Хотели бы до конца года, но есть и план "Б"

Комментариев: 4
Глава ОП рассказал о планах на Донбасс.
Андрей Ермак
Андрей Ермак
Офис Президента

Украинская сторона заявила о намерениях добиться мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории до конца этого года. Между тем, в ОП отметили, что  существует и план "Б", если этого не удастся добиться. 

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Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

Ермак отметил, что украинские власти не будут ждать годами, если "та сторона не хочет прекращать войну".

Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так, - сказал он.

Глава Офиса президента рассказал, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при определенных условиях.

Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы, - сказал Ермак.

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Напомним, проведение выборов на Донбассе является невозможным в нынешних условиях. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в Фонде Маршалла.

 

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Теги: Ермак, Донбасс, война на Донбассе
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Комментариев (4)
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Woodbrother    07.05.2020, 14:48
Оценка:  0
Woodbrother
Никогда еще капитуляция жертвы агрессии не возвращала назад захваченные территории.
СливнойБачок    07.05.2020, 14:43
Оценка:  +2
СливнойБачок
Кацапия сейчас загибается от Коронавируса, бабла от продажи нефти и газа нет.Это самое хорошее время чтобы возвратить Восток и Крым.
СливнойБачок    07.05.2020, 14:40
Оценка:  +2
СливнойБачок
Мистер Обещалкин и Продавалкин.
А если не возвратить к концу года, то уйдешь в отставку?
Woodbrother    07.05.2020, 14:47
Оценка:  0
Woodbrother
Слуг народа от корыта и плоскогубцами не отковырнеш. Хрен они от него сами уйдут.
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