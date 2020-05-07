Украинских боксеров Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца"

Боксеров-чемпионов обвиняют в отрицании российской агрессии.

Украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко оказались в базе сайта “Миротворец“. Это случилось после выхода документального фильма о православной вере, спорте и дружбе “Здравствуй, брат! Христос воскрес“. Информация о внесении боксеров в список “неугодных“ появилась на сайте “Миротворец“.

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Так, обоих украинских боксеров обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией. Их также “обозвали“ противниками независимости украинского православия.

Личные данные боксеров и выдвинутые им обвинения поместили в раздел “Чистилище“ - базу людей, которые якобы совершали действия направленные против Украины или допускали антиукраинские высказывания.

Василий Ломаченко в базе "Миротворца" Скриншот

Александр Усик в базе "Миротворца" Скриншот

Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции попал на Миротворец. Вольфганг Ишингер попал в базу Миротворца за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе.

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