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Украинских боксеров Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца"

Комментариев: 2
Боксеров-чемпионов обвиняют в отрицании российской агрессии.
Украинские боксеры Усик и Ломаченко
Украинские боксеры Усик и Ломаченко
Фотоколлаж

Украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко оказались в базе сайта “Миротворец“. Это случилось после выхода документального фильма о православной вере, спорте и дружбе “Здравствуй, брат! Христос воскрес“. Информация о внесении боксеров в список “неугодных“ появилась на сайте “Миротворец“. 

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Так, обоих украинских боксеров обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией. Их также “обозвали“ противниками независимости украинского православия.

Личные данные боксеров и выдвинутые им обвинения поместили в раздел “Чистилище“ - базу людей, которые якобы совершали действия направленные против Украины или допускали антиукраинские высказывания.

Василий Ломаченко в базе
Василий Ломаченко в базе "Миротворца"
Скриншот

Александр Усик в базе
Александр Усик в базе "Миротворца"
Скриншот

Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции попал на Миротворец. Вольфганг Ишингер попал в базу Миротворца за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе. 

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Теги: Усик, Ломаченко, Миротворец, Сайт, Обвинения, Чистилище
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Комментариев (2)
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hjgffrter    07.05.2020, 14:38
Оценка:  -23
hjgffrter
Российская агрессия?Бугагагагагага!А кем именно Россия признана агрессором?Кучкой профессиональных патриотов-соросят?Торгово-диплома тические отношения с Россией не разорвали,зато уже 6 лет у нас с Россией"война"!Ахахахах ахахаха!Жгите ещё,клоуны!)))))
ParisMA    07.05.2020, 14:34
Оценка:  0
ParisMA
а миротворец до сих пор существует? хм! ПГЫКОЛЬНО! Голосуй нэ по пгыколу і нэ по чёколятному! гы!
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