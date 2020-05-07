С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ: есть раненый

Один украинский военный получил ранение.

С начала текущих суток вражеские формирования на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции, в результате чего один военнослужащий был ранен.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По предварительной информации, сегодня утром на Луганском направлении российские оккупационные войска выпустили 18 мин 82-го калибра, а также применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела защитников Орехового.

Более того, боевики осуществили обстрел по опорным пунктам украинских защитников неподалеку Новотошковского в период с 10:45 по 11:00. Там оккупанты выпустили 4 мины 120-го калибра.

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На Донецком направлении противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов по защитникам Новоселовки-2. Вместе с тем, они из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Марьинкой.

В Минобороны отметили, что подразделения из состава Объединенных сил адекватно подавляли вражескую активность из дежурных огневых средств. Однако, вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил ранения.

Напомним, украинская сторона заявила о намерениях добиться мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории до конца этого года. Между тем, в ОП отметили, что существует и план "Б", если этого не удастся добиться.

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