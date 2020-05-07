Похищенное пытались продать, но оперативники СБУ своевременно перехватили злоумышленников.

Во Львове с госпредприятия украли радиоактивное оборудование – СБУ

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Во Львове с госпредприятия украли радиоактивное оборудование – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку продажи похищенного на стратегическом госпредприятии оборудования, содержащего радиоактивный плутоний и один из изотопов никеля. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что организовал преступление инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование.

Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП “Радон“ на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.

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Продажа оборудования могла нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей. Благодаря оперативной работе сотрудников СБУ никакого риска для граждан нет. Приборы возвращены в место безопасного хранения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ остановили деятельность ряда охранных фирм, которые передавали данные об объектах критической инфраструктуры террористам так называемой “ДНР“.

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