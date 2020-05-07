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В Днепре 63-летняя пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек

Комментариев: 1
Заразившихся от женщины COVID-19 выявили медики, которые проверяли с кем контактировала больная.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Днепре женщина пенсионного возраста заразила 35 человек, которые контактировали с ней. Как сообщается, пенсионерку 3 мая госпитализировали в инфекционную больницу №21. На данный момент ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Радио Свобода

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Как выяснили специалисты, все 35 человек, у которых был выявлен коронавирус, контактировали с этой женщиной. Инфицированным от 21 до 83 лет. Они были обнаружены мобильными бригадами медиков во время обработки контактов женщины.

Также известно, что больная контактировала со своим 37-летним сыном, который обратился к врачу с ОРВИ и получил положительный ПЦР-тест 1 мая. Его контакты сейчас также устанавливаются.

Напомним, ранее в Днепре пьяный подросток открыл стрельбу из окна. Нарушитель снимал прямую трансляцию. 

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Теги: Днепр, Коронавирус, Пенсионерка, Инфекция, Эпидемия, Заразилась коронавирусом
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Комментариев (1)
hjgffrter    07.05.2020, 15:22
Оценка:  -21
hjgffrter
Вот так и распространяется зараза...Эти десятки заразных уже успели заразить ещё десятки других,а те десятки других...
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