Обыски у Верланова: СБУ прояснила ситуацию
В четверг, 7 мая, Служба безопасности Украины проводит более сотни обысков по всей стране в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.
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Об этом пишет Интефакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, - собщили в СБУ, комментируя ситуацию обыски у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
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При этом в ведомстве также добавили, что по всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков.
Напомним, СБУ пришла с обысками к Верланову. Экс-глава налоговой службы не знает, что искали силовики.
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