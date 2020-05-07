Львов передал ВСУ партию модернизированных танков

Бронетанковые войска Украины пополнились четырьмя Т-64 и двумя Т-72.

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Вооруженные силы Украины четыре танка Т-64 и два Т-72, которые прошли модернизацию во Львове. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна “Укроборонпром“.

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“Государственное предприятие “Львовский бронетанковый завод“, входящее в состав ГК “Укроборонпром“, передало для нужд Минобороны очередную партию из 4 единиц танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72, ​​и успешно завершило контракт под государственные гарантии с Минобороны Украины“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть бронетехники пришлось восстанавливать в условиях карантина.

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Директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук рассказал, что предприятие также работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

Напомним, в среду, 6 мая, Киевский бронетанковый завод (КБТЗ) передал Вооруженным силам Украины партию из 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80.

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