Под Киевом мужчина устроил стрельбу в собственном дворе: детали

В полиции показали фото из места событий.

В одном из сел Броварского района Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения ходил по двору дома и стрелял из ружья.

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Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

В полицию обратилась напуганная жена неадеквата. Полицейские, прибывшие на место, сначала услышали выстрел, а потом вошли во двор.

Там они увидели мужчину, который держал в руках предмет, внешне похожий на ружье. Правоохранителям удалось приблизиться к нему и обезоружить. По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и угрожал своей семье, - сообщили в полиции.

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На месте инцидента полицейские изъяли ружье, а также боеприпасы к нему. Оружие отослали на экспертизу. После заключения экспертизы будет дана правовая квалификация инциденту. Копы открыли уголовное производство по ч.1 ст.129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Оружие изъяли facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, в Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры среди белого дня. Известно, что стрелок находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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