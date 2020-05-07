В Харькове вандалы осквернили памятник Героям Небесной Сотни

Вандалы облили постамент белой краской.

В Харькове неизвестные вандалы надругались над памятником Героям Небесной Сотни. Информация об этом поступила в полицию 7 мая в 10:36 утра. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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На место события была направлено следственно-оперативная группа Основьянского отдела полиции. Информацию о событии уже внесли в Единый реестр. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и личности вандалов.

Оскверненный постамент Героев Небесной Сотни hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Ровно памятник танкистам разрисовали надписями “Слава ДНР“. Полиция разыскивает вандалов, которые надругались над местом захоронения советских солдат, погибших во ВМВ.

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