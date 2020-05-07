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В Харькове вандалы осквернили памятник Героям Небесной Сотни

Комментариев: 1
Вандалы облили постамент белой краской.
Скриншот
Скриншот
hk.npu.gov.ua

В Харькове неизвестные вандалы надругались над памятником Героям Небесной Сотни. Информация об этом поступила в полицию 7 мая в 10:36 утра. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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На место события была направлено следственно-оперативная группа Основьянского отдела полиции. Информацию о событии уже внесли в Единый реестр. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и личности вандалов.

Оскверненный постамент Героев Небесной Сотни
Оскверненный постамент Героев Небесной Сотни
hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Ровно памятник танкистам разрисовали надписями “Слава ДНР“. Полиция разыскивает вандалов, которые надругались над местом захоронения советских солдат, погибших во ВМВ. 

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Теги: Харьков, Вандалы, Памятник, Осквернили, Краска
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Комментариев (1)
hjgffrter    07.05.2020, 15:58
Оценка:  -19
hjgffrter
Такие"памятники"должны стоять на той местности где молятся на гитлеровского холуя бандеру и его выкормышей.А Харьков-украинский город.
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