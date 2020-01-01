Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Одессой нашли мертвой 14-летнюю девушку: детали

Комментариев: 0
Тело нашли на берегу лимана.
Девушку нашли мертвой
Девушку нашли мертвой
od.npu.gov.ua

В Овидиопольском районе Одесской области нашли мертвой 14-летнюю Алину Недову.

Читай также: Под Киевом мужчина устроил стрельбу в собственном дворе: детали

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным полиции, девушка, 2006 года рождения, которая проживала в селе Роксоланы, вышла накануне из дома и не вернулась. Родители обратились в полиции и копы оперативно начали поиски.

Ребенка полицейские обнаружили на берегу Днестровского лимана. К сожалению, без признаков жизни, - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что на берегу возвышается крутой склон. Вероятно, девушка упала из его, или же ее толкнули. В то же время, в полиции пока не сообщают о возможном падении ребенка с высоты. 

Читай также: Под Харьковом ребенок погиб под песчаным обвалом

Известно, что внешних признаков насилия на теле погибшей не обнаружено. Причины и обстоятельства гибели Недовой установят в ходе следствия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Обрыв
Обрыв
od.npu.gov.ua

Полиция сообщает, что семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских раньше не попадала. 

По данному факту возбуждено производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве повесился 10-летний мальчик. По предварительной информации, это был суицид.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: полиция, труп, девушка, лиман, обрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь