Под Одессой нашли мертвой 14-летнюю девушку: детали

Тело нашли на берегу лимана.

В Овидиопольском районе Одесской области нашли мертвой 14-летнюю Алину Недову.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным полиции, девушка, 2006 года рождения, которая проживала в селе Роксоланы, вышла накануне из дома и не вернулась. Родители обратились в полиции и копы оперативно начали поиски.

Ребенка полицейские обнаружили на берегу Днестровского лимана. К сожалению, без признаков жизни, - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что на берегу возвышается крутой склон. Вероятно, девушка упала из его, или же ее толкнули. В то же время, в полиции пока не сообщают о возможном падении ребенка с высоты.

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Известно, что внешних признаков насилия на теле погибшей не обнаружено. Причины и обстоятельства гибели Недовой установят в ходе следствия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Полиция сообщает, что семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских раньше не попадала.

По данному факту возбуждено производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве повесился 10-летний мальчик. По предварительной информации, это был суицид.

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