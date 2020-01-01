"Занес кругом денег": "Слуги" обвинили "Нибулон" в подкупе депутатов

Гендиректор "Нибулона" Алексей Вадатурский готовит иск в суд на нардепов "СН" Тищенко и Негулевского.

Народные депутаты от “Слуги народа“ Николай Тищенко и Игорь Негулевский обвинили крупнейшую аграрную компанию “Нибулон“ якобы в попытке подкупа нардепов для того, чтобы препятствовать принятию законопроекта о внутреннем водном транспорте. Соответствующее видео Тищенко опубликовал на своей странице в Instagram.

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Речь идет о законопроекте № 1182-1-д “О внутреннем водном транспорте“, который ВРУ приняла за основу 24 апреля. Согласно законопроекту, речной транспортный комплекс Украины будет открыт для представителей иностранного бизнеса.



Гендиректор “Нибулона“ Алексей Вадатурский раскритиковал законопроект, заявив на своей странице в Facebook, что он может “уничтожить украинский флаг на украинских реках, украинское судостроение, экологию украинских рек, предоставляя возможность сбрасывать в реки судовые сточные воды“. По мнению Вадатурского, таким образом создаются условия для контрабанды оружия и горючего в Украину.

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“Единичный монополист, друзья. Вдумайтесь. 30 лет Украина независимая, а у нас один монополист - Нибулон подсуетился... - сказал Тищенко.



- Занес кругом денег во все международные ассоциации, во все фракции, во все области, - ответил Негулевский.



- Благо денежки есть, - добавил Тищенко.



- И всячески пытается сбить наш прекраснейший законопроект“, - заявил Негулевский.





В свою очередь Вадатурский заявил, что готовит иск в суд против Тищенко и Негулевского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Какая моя первая реакция на увиденное? Мне жаль, что я живу с этими людьми в одной стране, что законы в нашей стране принимают такие народные депутаты, что такие “хозяева“ жизни стремятся сделать из нас дураков... Я вижу нездоровую и неадекватную реакцию на мою многолетнюю принципиальную позицию в борьбе за развитие украинского судостроения и судоходства. Реакцию без всякого понимания работы отрасли, экономики в целом. Я хочу обратиться к Офису Президента Украины, Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову , в Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины с просьбой дать оценку действиям этих народных депутатов. Это просто позор для властной команды и для Украины“, - написал Вадатурский.

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Гендиректор "Нибулона" также обвинил нардепов в некомпетентности и лоббировании контрабанды и преступных схем.



“Поймите, что вы не меня этим унижаете. Вы себя этим унижаете. И как после такого можно называться властью? Вы ничего не знаете о реальных проблемах судоходной и судостроительной отраслей. Вы не знаете историю деятельности нашей компании. Почитайте хотя бы мои последние публикации с критикой проекта закона “О внутреннем водном транспорте“ 1182-1-д. Вы выступаете за то, чтобы в нашей стране работали грязные схемы, были узаконены контрабанда и сброс нечистот. А я борюсь за Украину и за ее будущее. Вы - временные люди. Поэтому какой бы закон вы ни приняли, “НИБУЛОН“ был, есть и будет. Мы продолжим строить бизнес в Украине честно“, - добавил он.

Алексей Вадатурский/Facebok

Напомним, жена Тищенко нарушила карантин и открыла магазин косметики.

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