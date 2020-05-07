Медики положительно оценивают предложенный главой МОЗ Степановым новый курс медреформы - эксперт

Украинские врачи преимущественно положительно относятся к инициативе министра здравоохранения Украины Максима Степанова внести коррективы в медицинскую реформу, которая проходит в стране. Об этом сообщил эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook, ссылаясь на высказывания медиков в социальных сетях.

“В большинстве случаев, корректировка реформы находит поддержку среди медицинских работников. Врачи оценивают новый курс реформы достаточно положительно”, - утверждает эксперт.

Он подчеркнул, что МОЗ не намерен отменить медреформу, а планирует скорректировать ее с учетом нынешней ситуации.

“Реформа нужна однозначно. Но многие говорят, что ее нужно корректировать. Это нормально – строить заново такую сложную систему и не вносить по пути корректировок в первоначальный план невозможно”, - уверен эксперт.

По его словам, врачи в своих высказываниях относительно медреформы акцентируют внимание на разных проблемных ее моментах и опасности принятия поспешных решений.

Например, врач из Червонограда Ольга Терех, считает, что медреформу в том виде, в котором она была принята ранее, внедрить невозможно. Также соглашается с необходимостью переосмысления медреформы и врач из Днепра Светлана Михлик.

Доктор медицинских наук, профессор Валентина Терещенко отмечает, что новой команде Министерства здравоохранения очень непросто оптимизировать то, что им досталось, но она в состоянии найти нужные решения для отрасли.

“То есть по факту мы видим, что у министра Степанова есть поддержка медиков на местах. И ни один вменяемый человек не говорит о том, что без реформы можно обойтись. Теперь перед ним стоит не самое простое задание – продолжать реформу, на ходу вносить необходимые коррективы и при этом не потерять поддержку врачей”, - считает Кирилл Сазонов.