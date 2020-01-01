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Дело Поворозника: Кличко требует от НАБУ отчитаться о ходе следствия

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Столичный мэр недоволен тем, что правоохранители молчат о ходе следствия в отношении его зама, которого обвинили в коррупции.
Виталий Кличко требует от правоохранителей отчета
Виталий Кличко требует от правоохранителей отчета
Фото пресс-службы Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о ходе расследования в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Об этом столичный градоначальник сообщил во время онлайн-брифинга.

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“Я хочу обратиться к правоохранительным органам с просьбой предоставить информацию относительно расследования. Потому что до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос – ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ“, - отметил Кличко.

По его словам, официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали.

Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над і. Виноват – отвечать по закону! Не виноват – зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть? - подчеркнул Кличко.

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски. Тогда Кличко призвал НАБУ быстро провести расследование.

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Теги: Кличко, Киев, Поворозник, коррупция
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