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На Буковине полицейские застрелили пса во время обыска квартиры

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В полиции уверяют, что их сотрудник действовал в рамках самообороны.
Бойцы КОРДа застрелили пса
Бойцы КОРДа застрелили пса
Фейсбук КОРД

На Буковине во время следственных действий полицейский применил оружие для обезвреживания пса, который набросился на него. Об этом сообщает пресс-служба  Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

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По информации пресс-службы, во вторник, 5 мая, бойцы спецподразделения полиции “КОРД“ были привлечены для проведения следственных действий в рамках уголовного дела по факту изготовления и распространения наркотических веществ. Во время санкционированного обыска в квартире фигурантов этого уголовного дела на спецназовцев набросился пес, которого натравил хозяин.

Действия животного угрожали здоровью и жизни полицейского, потому сотрудник “КОРДа“ применил огнестрельное оружие, чтобы обезвредить собаку.

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По данному факту было проведено служебное расследование. По результатам проверки было решено, что спецназовец действовал в рамках закона, а его действия были необходимыми и правомерными в той ситуации.

При этом в полиции опровергают распространившуюся в сети Интернет информацию о том, что в момент происшествия в комнате находились дети.

Осторожно! В видео присутствует насилие над животным.

Напомним, в воскресенье, 3 мая, похожий случай произошел в Одессе. Там пьяный мужчина в парке выгуливал пса без намордника и поводка. На прибывших по вызову полицейских мужчина натравил собаку, из-за чего копам пришлось стрелять в животное.

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Теги: Черновицкая область, полицейские, КОРД, собака, стрельба
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