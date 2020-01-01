На Буковине полицейские застрелили пса во время обыска квартиры

В полиции уверяют, что их сотрудник действовал в рамках самообороны.

На Буковине во время следственных действий полицейский применил оружие для обезвреживания пса, который набросился на него. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

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По информации пресс-службы, во вторник, 5 мая, бойцы спецподразделения полиции “КОРД“ были привлечены для проведения следственных действий в рамках уголовного дела по факту изготовления и распространения наркотических веществ. Во время санкционированного обыска в квартире фигурантов этого уголовного дела на спецназовцев набросился пес, которого натравил хозяин.

Действия животного угрожали здоровью и жизни полицейского, потому сотрудник “КОРДа“ применил огнестрельное оружие, чтобы обезвредить собаку.

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По данному факту было проведено служебное расследование. По результатам проверки было решено, что спецназовец действовал в рамках закона, а его действия были необходимыми и правомерными в той ситуации.

При этом в полиции опровергают распространившуюся в сети Интернет информацию о том, что в момент происшествия в комнате находились дети.

Осторожно! В видео присутствует насилие над животным.

Напомним, в воскресенье, 3 мая, похожий случай произошел в Одессе. Там пьяный мужчина в парке выгуливал пса без намордника и поводка. На прибывших по вызову полицейских мужчина натравил собаку, из-за чего копам пришлось стрелять в животное.

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