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“Слуга” Гетманцев объяснил конфликт с Геращенко о “хитросделанности”

Комментариев: 8
Депутат отметил, что употребление некорректного термина от Геращенко нужно было пристыдить.
Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев
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Народный депутат Украины от пропрезидентской партии "Слуги народа" Даниил Гетманцев прокомментировал словесную перепалку с коллегой из "Европейской солидарности" Ириной Геращенко, которая назвала его фракцию "хитросделанной".

Об этом он рассказал в комментарии Стране.

Тот кто работает в парламенте, он должен быть корректным и уважать тех людей, которых выбрал народ. Депутат в этом случае употребила термин, который требует по меньшей мере разъяснений с ее стороны и что она имела в виду под этим термином. Мне кажется, что этот термин не уместен, потому я обратил на это внимание и обратил внимание на то, что к сожалению, именно из этой фракции, представителей которой является народный депутат, чаще, чем от других фракций исходит хамство, оценки коллег не лестные, исходит превосходство и вранье. И мне кажется, что это не правильно, - сказал Гетманцев.

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Напомним, Ирина Геращенко и “слуги” выясняли в Раде, кто из них хитросделанный. По данным издания, конфликт произошел перед голосованием за законопроект 3376-1 “О защите населения от инфекционных болезней“. Сообщается, что Геращенко, выступая с трибуны, назвала фракцию “Слуги народа“ “хитросделанной“. Ей парировал Даниил Гетманцев.

 

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Теги: перепалка, Геращенко, Гетманцев, Рада
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Комментариев (8)
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СветБобра    08.05.2020, 08:07
Оценка:  +5
СветБобра
Слугам дяді Бені не випендрюватись треба а вибачатись перед украінськими громадянами та каятись за все те, що вони тут за рік накрутили в турборежимі. З успішної країни зробили жебрака.
galinka125    08.05.2020, 07:34
Оценка:  -3
galinka125
геращенко действительно некультурная баба
Брюква_и_Клюква    07.05.2020, 20:00
Оценка:  +10
Брюква_и_Клюква
Этого чувака народ не выбирал. У нас закрытые списки - выбирали номер. Если бы знали, никогда этого мудака не выбрали даже самые дебильные ЗЕленюки
MykRom    07.05.2020, 18:36
Оценка:  +11
MykRom
Не хитросделанные, а хитро слепленные.
krolikoff_net    07.05.2020, 18:23
Оценка:  +10
krolikoff_net
Как уже затрахали эти слуги. Довели страну до разрухи и еще морды кривят от недовольства, когда их тыкают в ихние "достижения" . Шли бы они в отставку и не мучали людей.
kapablankas    07.05.2020, 18:34
Оценка:  -9
kapablankas
да не говори
29 лет ведут в светлое будущее
а на горизонте только большая ЖОППА
krolikoff_net    07.05.2020, 18:40
Оценка:  +6
krolikoff_net
При втором Кучме, при Ющенко, при Порошенко страна успешно развивалась. При бандюках и клоунах страна стабильно катилась вниз. kapablankas - современную историю Украины вы абсолютно не знаете. Да она вам и не надо на вашей говеной рязани.
kapablankas    07.05.2020, 22:35
Оценка:  -7
kapablankas
ну то їж не подавись від такого розвитку
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