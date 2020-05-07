“Слуга” Гетманцев объяснил конфликт с Геращенко о “хитросделанности”

Депутат отметил, что употребление некорректного термина от Геращенко нужно было пристыдить.

Народный депутат Украины от пропрезидентской партии "Слуги народа" Даниил Гетманцев прокомментировал словесную перепалку с коллегой из "Европейской солидарности" Ириной Геращенко, которая назвала его фракцию "хитросделанной".

Об этом он рассказал в комментарии Стране.

Тот кто работает в парламенте, он должен быть корректным и уважать тех людей, которых выбрал народ. Депутат в этом случае употребила термин, который требует по меньшей мере разъяснений с ее стороны и что она имела в виду под этим термином. Мне кажется, что этот термин не уместен, потому я обратил на это внимание и обратил внимание на то, что к сожалению, именно из этой фракции, представителей которой является народный депутат, чаще, чем от других фракций исходит хамство, оценки коллег не лестные, исходит превосходство и вранье. И мне кажется, что это не правильно, - сказал Гетманцев.

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Напомним, Ирина Геращенко и “слуги” выясняли в Раде, кто из них хитросделанный. По данным издания, конфликт произошел перед голосованием за законопроект 3376-1 “О защите населения от инфекционных болезней“. Сообщается, что Геращенко, выступая с трибуны, назвала фракцию “Слуги народа“ “хитросделанной“. Ей парировал Даниил Гетманцев.

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