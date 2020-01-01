В Харькове 5-летний мальчик попал в реанимацию с ножевым ранением

Полицейские считают, что ребенок случайно поранил себя сам.

Под Харьковом пятилетний мальчик госпитализирован с ножевым ранением щеки. В тяжелом состоянии он находится в реанимации. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Читай также: Под Одессой нашли мертвой 14-летнюю девушку

По информации правоохранителей, во вторник, 5 мая в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1 был доставлен малолетний ребенок с резаной раной щеки.

Сотрудники полиции установили, что по месту жительства 5-летний мальчик залез на стул и взял со стола нож. Затем оступился и упал на нож.

Полицейские провели с матерью мальчика профилактическую беседу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на днях под Харьковом ребенок погиб под песчаным обвалом. Дети играли в песчаном карьере, когда случился обвал. Погибла 8-летняя девочка, еще двух детей удалось спасти.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.