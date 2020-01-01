DCH Ярославского будет развивать киберспорт в Харькове на базе Экополиса ХТЗ

В составе IT-кластера бизнес-парка Экополис ХТЗ будет создана, в том числе, и инфраструктура для развития в Харькове киберспорта. Мэр города Геннадий Кернес сегодня говорил на эту тему с чемпионом мира по компьютерным играм Даниилом Тесленко – сообщает сайт Харьковского горсовета.

Во время встречи обсуждались вопросы открытия в городе профессиональной киберспортивной академии, объединения киберспортивных организаций разного профиля, проведения в Харькове чемпионата мирового уровня и международного масштаба.

Харьковский городской голова написал у себя в Telegram-канале: «У нас в Харькове уже сейчас есть много своих чемпионов, прекрасных ребят с медалями и победами за плечами, и городская власть уже несколько лет поддерживает их начинания. Я пообщался с Александром Ярославским, который у себя в бизнес-парке Экополис ХТЗ будет делать мощную инфраструктуру для IT-бизнеса и всех высоких технологий. Он готов поддержать и киберспорт. Так что умному городу (smart city) – cамый современный спорт!». И напомнил, что «в Азии проводят свои региональные Олимпийские игры среди киберспортсменов. Все идет к тому, что это суперсовременный цифровой спорт станет олимпийским и во всем мире». Как известно, харьковская городская власть популяризирует киберспорт с 2016 г., под патронатом мэра Харькова организовываются бесплатные трансляции крупных мировых чемпионатов и проводятся турниры.

В пресс-службе DCH подтвердили, что Александр Ярославский поддерживает идею развития киберспорта в Харькове на базе Экополиса ХТЗ. «В состав бизнес-парка входит многопрофильный IT-кластер плюс будет образовательный кластер, поэтому киберспорт может вполне логично стать частью создаваемой инновационной экосистемы», - рассказали в DCH.

Бизнес-парк Экополис ХТЗ - масштабный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. До 2033 г. в создание инновационной многоотраслевой деловой экосистемы планируется вложить более $10 млрд., что позволит создать более 10 тыс. высокотехнологических рабочих мест. Основной локацией станет благоустроенная свободная территория Харьковского тракторного завода ХТЗ - более 500 тыс. кв. м производственных помещений. Сам ХТЗ будет якорным резидентом индустриального парка - промышленного кластера бизнес-парка. В числе других направлений работы Экополис ХТЗ - IT-кластер (в т.ч. бизнес-инкубатор и акселератор стартапов), медицинский кластер (в т.ч. центр современной вирусологии для борьбы с коронавирусом и др. инфекциями), а также логистический, торговый, агротехнологический, исследовательский (R&D) и образовательный кластеры.