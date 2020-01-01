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Чиновник госпредприятия украл больше 25 млн гривен и исчез

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Чиновник госпредприятия заключил сделку с ООО Торговый дом Эко-Сервис. на закупку минералов, цену на которые значительно завысили.
Государству нанесен ущерб более 25 млн гривен
Государству нанесен ущерб более 25 млн гривен
РБК
 
Экс-заместитель генерального директора по обеспечению производства ГП Восточный горно-обогатительный комбинат совместно с предпринимателем украли 25,4 млн грн на сделке, сообщает пресс-центр НАБУ.
 
Кроме экс-заместителя гендиректора в афере участвовал директор ООО Торговый дом Эко-Сервис.
 
Следствие установило, что в период с февраля по май 2015 года вышеуказанные лица заключили дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд госпредприятия. Однако в ходе договора были незаконно увеличены цены на 31%, а в дальнейшем - на 57%.
 
Стоимость закупки серы росла поэтапно, поскольку в процессе продажи каждый раз задействовали не менее три компании-посредницы.
 
В результате этой схемы государственному предприятию нанесен ущерб на 24,5 млн грн.
 
НАБУ добилось аннулирования нечистых сделок по закупке  серы.
 
Осенью 2019 года чиновнику госпредприятия и предпринимателю сообщили о подозрении. Поскольку их местонахождение не установлено, подозреваемых объявили в розыск.
 
Как сообщалось, в Киеве чиновники украли 9 млн гривен на строительстве футбольных полей.
 

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Теги: коррупция, госпредприятие, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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