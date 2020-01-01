Чиновник госпредприятия украл больше 25 млн гривен и исчез

Чиновник госпредприятия заключил сделку с ООО Торговый дом Эко-Сервис. на закупку минералов, цену на которые значительно завысили.

Экс-заместитель генерального директора по обеспечению производства ГП Восточный горно-обогатительный комбинат совместно с предпринимателем украли 25,4 млн грн на сделке, сообщает пресс-центр НАБУ.

Кроме экс-заместителя гендиректора в афере участвовал директор ООО Торговый дом Эко-Сервис.

Следствие установило, что в период с февраля по май 2015 года вышеуказанные лица заключили дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд госпредприятия. Однако в ходе договора были незаконно увеличены цены на 31%, а в дальнейшем - на 57%.

Стоимость закупки серы росла поэтапно, поскольку в процессе продажи каждый раз задействовали не менее три компании-посредницы.

В результате этой схемы государственному предприятию нанесен ущерб на 24,5 млн грн.

НАБУ добилось аннулирования нечистых сделок по закупке серы.

Осенью 2019 года чиновнику госпредприятия и предпринимателю сообщили о подозрении. Поскольку их местонахождение не установлено, подозреваемых объявили в розыск.

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