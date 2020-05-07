Ермак: Выборы в ОРДЛО возможны только после взятия границы под контроль

Выборы на Донбассе пока невозможны.

Выборы на временно оккупированных районах Донбасса пройдут в этом году только в том случае, если Украина установит полный контроль над своей границей. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами 7 мая, передает Цензор.НЕТ.

Читай также: Ермак предложил перезагрузить работу ТКГ на Донбассе: Детали

"Мы хотели бы провести выборы на оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вместе с местными выборами по всей Украине. Но это возможно только после установления украинского контроля над границей и выполнения всех требований безопасности", - сообщил глава ОП.

Ермак отметил, что официальный Киев базирует свою позицию на нормах Копенгагенской конвенции, которая заложена в основе законодательства о выборах во многих странах.

"В ней четко прописано, что выборы не могут проходить, если государственная граница не находится под контролем государства, где проходят выборы... Для нас это один из очень важных вопросов. Я думаю, что это будет в процессе переговоров решаться", - объяснил он.

Напомним, в Госсдепе США рассказали, что выборы на Донбассе пока невозможны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.