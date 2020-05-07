В украинских тюрьмах растет число заражений COVID

Больше всего случаев COVID пришлось на персонал Государственной уголовно-исполнительной службы.

11 из 15 случаев пришлось на персонал ГУИС АР

Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу выявили 15 случаев заболевания коронавирусом, говорится на странице Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook.

По состоянию на сегодняшний день всего протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 385 человек, из них COVID-19 выявлено у 15 человек.

Как отмечается, среди выявленных 15 случаев: среди медицинских работников Центра здравоохранения ГУИС Украины – 1 человек, среди заключенных – 2, среди персонала ГУИС Украины - 11 человек и 1 случай среди осужденных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet