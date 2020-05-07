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В украинских тюрьмах растет число заражений COVID

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Больше всего случаев COVID пришлось на персонал Государственной уголовно-исполнительной службы.
11 из 15 случаев пришлось на персонал ГУИС
11 из 15 случаев пришлось на персонал ГУИС
АР
 
Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу выявили 15 случаев заболевания коронавирусом, говорится на странице Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook.
 
По состоянию на сегодняшний день всего протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 385 человек, из них COVID-19 выявлено у 15 человек.
 
Как отмечается, среди выявленных 15 случаев: среди медицинских работников Центра здравоохранения ГУИС Украины – 1 человек, среди заключенных – 2, среди персонала ГУИС Украины - 11 человек и 1 случай среди осужденных.
 
Как сообщалось, Украина вошла в топ-стран с наибольшим количеством заключенных.
 
Напомним, в украинских тюрьмах запретили свидания с родственниками и ограничили прогулки в связи с пандемией.

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Теги: тюрьмы, СИЗО, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Cudzoziemiec    07.05.2020, 18:53
Оценка:  +1
Cudzoziemiec
мне одному не жалко?
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