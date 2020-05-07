В украинских тюрьмах растет число заражений COVID
Больше всего случаев COVID пришлось на персонал Государственной уголовно-исполнительной службы.
Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу выявили 15 случаев заболевания коронавирусом, говорится на странице Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook.
По состоянию на сегодняшний день всего протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 385 человек, из них COVID-19 выявлено у 15 человек.
Как отмечается, среди выявленных 15 случаев: среди медицинских работников Центра здравоохранения ГУИС Украины – 1 человек, среди заключенных – 2, среди персонала ГУИС Украины - 11 человек и 1 случай среди осужденных.
Как сообщалось, Украина вошла в топ-стран с наибольшим количеством заключенных.
Напомним, в украинских тюрьмах запретили свидания с родственниками и ограничили прогулки в связи с пандемией.
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