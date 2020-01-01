Пропавшую на Одессчине девушку-подростка нашли мертвой
В Одесской области нашли тело 14-летней девочки, которую ранее объявили пропавшей. Об этом сообщает пресс-сулжба полиции области в четвег, 7 мая.
Девочка 2006 года рождения жила в селе Роксоланы Овидиопольского района. Ее труп обнаружили на берегу Днестровского лимана.
"Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружено", - уточнили в полиции.
Теперь устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. Отмечается, что семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. Соседи отзываются о ней положительно.
Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Причины и обстоятельства ее гибели будут установлены в ходе следствия, в частности, после судмедэкспертизы.
Напомним, что ранее житель Бердянска до смерти избил сожительницу и спрятал тело в холодильнике. Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора.
Также сообщалось, что в Киеве в дрейфующей по Днепру лодке нашли труп. На вид мужчине около 50 лет, рядом с ним была обнаружена предсмертная записка, пишет издание Сегодня.
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