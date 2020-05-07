Под Киевом Нацгвардейцы жгли сухую траву на поле
Один из военнослужащих едва не набросился с кулаками на мужчину, который снимал все на видео и сделал им замечание.
В Бориспольском районе Киевской области военные Национальной гвардии нарушая закон жгли траву на поле. Об этом сообщается в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.
Также они повели себя агрессивно в отношении местного жителя, сделавшего им замечание и снимавшего происходящее на видео.
Отмечается, что попавшие на видео военные служат в части Национальной гвардии, расположенной в селе Старое Бориспольского района.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее сообщалось, что полиция задержала поджигателя Чернобыльского леса.
Также Корреспондент писал, что установлен третий поджигатель травы в Чернобыле.
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