Под Киевом Нацгвардейцы жгли сухую траву на поле

Один из военнослужащих едва не набросился с кулаками на мужчину, который снимал все на видео и сделал им замечание.

В Бориспольском районе Киевской области военные Национальной гвардии нарушая закон жгли траву на поле. Об этом сообщается в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Также они повели себя агрессивно в отношении местного жителя, сделавшего им замечание и снимавшего происходящее на видео.

Отмечается, что попавшие на видео военные служат в части Национальной гвардии, расположенной в селе Старое Бориспольского района.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!