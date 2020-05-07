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Под Киевом Нацгвардейцы жгли сухую траву на поле

Комментариев: 1
Один из военнослужащих едва не набросился с кулаками на мужчину, который снимал все на видео и сделал им замечание.

В Бориспольском районе Киевской области военные Национальной гвардии нарушая закон жгли траву на поле. Об этом сообщается в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Также они повели себя агрессивно в отношении местного жителя, сделавшего им замечание и снимавшего происходящее на видео.

Отмечается, что попавшие на видео военные служат в части Национальной гвардии, расположенной в селе Старое Бориспольского района.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

 

 
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Теги: Киевская область, видео, поджог, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BOOTSMANN    07.05.2020, 19:09
Оценка:  +1
BOOTSMANN
ыл бы я ихним командующим, то предложил бы ублюдкам два варианта выхода из ситуации: либо отправиться в окопы и там доказывать свою смелость, либо с позором пинком под зад и полёт в родную Дерипуповку.
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