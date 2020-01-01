Нардепы приняли закон о массовом тестировании на коронавирус

Теперь все лица, задействованные в борьбе с коронавирусом, подлежат регулярному тестированию, даже если не контактировали с больными.

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 336 парламентариев.

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По словам нардепа от фракции “Голос“ Ольги Стефанишиной, проект закона призван повысить способность системы здравоохранения Украины противодействовать распространению COVID-19. Кроме того он регулирует некоторые аспекты финансовой защиты врачей при временной потере трудоспособности.

Согласно принятому закону, тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

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Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые в учреждениях здравоохранения оказывают помощь больным коронавирусом. Также тесты будут обязательны для других лиц, осуществляющих мероприятия по недопущению распространению COVID-19, (например, работники полиции), независимо от того, контактировали они с больным коронавирусом, или нет.

Кроме того, закон предусматривает, что указанные выше лица в случае вынужденной самоизоляции или госпитализации будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа. А медицинские работники, которые из-за борьбы с коронавирусом, лежат в больнице или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

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Проект закона также предусматривает возможность привлечения на волонтерских началах врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию в мероприятиях по противодействию COVID-19 (например к проведению тестирования).

Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует на время карантина и ограничительных мероприятий, а также в течение 2 месяцев с момента их отмены.

Напомним, в четверг, 7 мая, Верховная Рада утвердила закон о больших компенсациях для медиков с COVID-19. За болезнь и за смерть врача, лечившего коронавирусных больных, теперь полагается крупная выплата.

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