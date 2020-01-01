В Украине задержали банду "элитных" автоугонщиков

Правонарушители использовали самые современные технологии для открытия автомобиля. Угнанные авто предлагали владельцам вернуть за вознаграждение или разбирали и продавали на запчасти.

Полицейские разоблачили банду похитителей элитных авто, которые похитили 5 автомобилей стоимостью около 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Похищенные автомобили они предлагали владельцам выкупить за денежное вознаграждение или разбирали их и продавали на запчасти.

Отмечается, что фигуранты использовали самые современные технологии для открытия автомобиля и приведения в действие двигателя.

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