В Украине задержали банду "элитных" автоугонщиков
Правонарушители использовали самые современные технологии для открытия автомобиля. Угнанные авто предлагали владельцам вернуть за вознаграждение или разбирали и продавали на запчасти.
Полицейские разоблачили банду похитителей элитных авто, которые похитили 5 автомобилей стоимостью около 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Похищенные автомобили они предлагали владельцам выкупить за денежное вознаграждение или разбирали их и продавали на запчасти.
Отмечается, что фигуранты использовали самые современные технологии для открытия автомобиля и приведения в действие двигателя.
Ранее сообщалось, что полиция поймала серийных угонщиков авто.
Также Корреспондент писал, что в Киевской области задержали банду автоугонщиков.
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