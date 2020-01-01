Под Киевом задержали укравшего почти миллион в разбойном нападении
Задержанный подозревается в нападении на Закарпатье, когда авто мужчины обстреляли и отобрали у него крупную сумму.
На Киевщине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на Закарпатье, сообщает пресс-центр Нацполиции области.
Само нападение произошло 31 марта в селе Яноши в Береговском районе. Тогда неизвестные с оружием напали на местного жителя, когда тот выезжал утром из своего двора.
Машину жертвы обстреляли, в результате чего мужчина получил ранение. Злоумышленники отобрали у него около 800 тыс. гривен и скрылись в неизвестном направлении.
Для введения в заблуждение следствия бандиты сожгли свое авто в одном из лесных массивов.
Лица преступников полицейские установили за несколько дней. Речь шла о двух мужчинах - жителях города Мукачево и Иршавского района. Подозреваемых объявили в розыск, и сейчас в Киевской области одного из преступников удалось задержать. Его сообщник продолжает находиться в розыске, правоохранители продолжают оперативные меры по его задержанию.
Фигурантам инкриминируются преступные действия по нескольким статьям - покушение на преступление, умышленное убийство и разбой. Сейчас решается вопрос о доставке подозреваемого на Закарпатье и избрании ему меры пресечения.
Напомним, недавно на Днепропетровщине банду задержали при нападении на дом фермера.
Также Корреспондент писал, что в Одессе совершено разбойное нападение на дом судьи.
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