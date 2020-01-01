Животные, Индия, танки и "другие" лица: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 7 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 7 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как в сети запустили челлендж с оптической иллюзией и высмеяли "кроссовки-хинкали" Канье Уэста.
Модернизированные танки переданы в ВСУ, а раненых в ООС доставили в Одессу.
В приюте под Киевом голодают сотни животных, а в Индии произошла утечка на химзаводе, есть жертвы.
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