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Животные, Индия, танки и "другие" лица: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 7 мая 2020 года.
В приюте под Киевом голодают сотни животных
В приюте под Киевом голодают сотни животных
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Cмотрите фотогалерею Животные, Индия, танки и "другие" лица: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 7 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в сети запустили челлендж с оптической иллюзией и высмеяли "кроссовки-хинкали" Канье Уэста.
 
Модернизированные танки переданы в ВСУ, а раненых в ООС доставили в Одессу.
 
В приюте под Киевом голодают сотни животных, а в Индии произошла утечка на химзаводе, есть жертвы.
 
 

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Теги: животные, Индия, фото, модель, фоторепортаж, фото дня, раненые в АТО
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Источник: Корреспондент.net

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