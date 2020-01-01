Животные, Индия, танки и "другие" лица: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 7 мая 2020 года.

В приюте под Киевом голодают сотни животных соцсети

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 7 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как в сети запустили челлендж с оптической иллюзией и высмеяли "кроссовки-хинкали" Канье Уэста.

Модернизированные танки переданы в ВСУ, а раненых в ООС доставили в Одессу.

В приюте под Киевом голодают сотни животных, а в Индии произошла утечка на химзаводе, есть жертвы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet