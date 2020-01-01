В Украине задержан разыскиваемый Интерполом наркодилер

Мужчину задержали при попытке пересечь админграницу с Крымом, так как оказалось, что он находится в международном розыске.

На админгранице с Крымом задержали наркодилера, которого искал Интерпол mvs.gov.ua

На КПВВ Каланчак задержали мужчину, находящегося в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 7 мая.

"Сегодня ночью, в контрольный пункт въезда-выезда Каланчак в пешем порядке прибыл гражданин Украины, который направлялся из территории временно оккупированного Крыма", - информируют в МВД.

Пограничники Херсонского отряда установили, что мужчина находится в международном розыске по статье о незаконном производстве наркотиков без цели сбыта.

Отмечается, что в 2014 году мужчину задержали правоохранители в Днепре с наркотиками. Чтобы уклониться от наказания, он поездом уехал в аннексированный Крым, в Симферополь, где и скрывался до недавнего времени. Теперь его передали представителям Нацполиции.

Напомним, что ранее на Львовщине пограничника задержали за продажу наркотиков. Пограничник распространял наркотические средства среди жителей Сокальского и Червоноградского районов Львовщины.

Также сообщалось, что в Киеве банда продавала кокаин и экстази через Telegram. Копы провели оперативную закупку, в результате чего удалось выявить схему наркосбыта и активных участников.

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