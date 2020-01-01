В Виннице с погоней ловили похитителей, среди них был один коп

Четверо приятелей, в их числе полицейский, решили решить денежный спор с помощью разбойного нападения и похищения людей.

В среду, 6 мая, полиция Винницкой области после погони задержала банду грабителей, которые в этот же день совершили разбойное нападение на две квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица в городе Винница по улице Ващука нанесли телесные повреждения местному жителю, насильно посадили его в автомобиль “Lexus LX 470“ и увезли в неизвестном направлении. В городе и области ввели план “Перехват“, чтобы задержать преступников.

Вскоре внедорожник был замечен в пригороде Винницы. Требование полицейских об остановке водитель автомобиля проигнорировал и на большой скорости начал убегать. В ходе преследования автомобиль остановили на территории Жмеринского района силами групп реагирования патрульной и криминальной полиции.

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В Виннице по установленным оперативниками адресам ночью задержали еще двух злоумышленников, причастных к преступлению.

По предварительной информации следствия, в марте 38-летнему владельцу “Lexus LX 470“ неизвестные лица повредили автомобиль. 6 мая данный гражданин вместе с тремя приятелями решил самостоятельно компенсировать нанесенный ущерб. Выяснив адрес, по которому якобы находится человек, повредивший его авто, он ворвался туда с товарищами. Злоумышленники нанесли телесные повреждения хозяину квартиры и его знакомому, а затем забрали из квартиры все ценные предметы быта. Пострадал также и сосед, который пытался вмешаться в ситуацию.

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Пострадавших грабители заставили сесть в джип и в тот же вечер наведались в еще один дом в Виннице, где проживал мужчина, которого злоумышленники считали виновным в повреждении внедорожника. У него они также забрали личные вещи из квартиры.

Троих пострадавших злоумышленники вывезли за город и под угрозами заставили написать расписки об отсутствии претензий. А человека, которого владелец внедорожника заподозрил в повреждения своего автомобиля, заставили написать долговую расписку.

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После задержания полицейские изъяли у грабителей автомобили Lexus LX 470 и Дэу, а также украденное имущество. Все четверо нападавших задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Как выяснилось, среди злоумышленников был сотрудник одного из районных отделений полиции, находившийся в отпуске. Учитывая это, в соответствии с подследственностью, все материалы будут переданы в ГБР.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве во время спецоперации накрыли банду рэкетиров в погонах. Двое полицейских, СБУшник и двое гражданских промышляли вымогательством.

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