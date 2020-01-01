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В Раде подсчитали заболевших COVID-19 нардепов

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Коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 парламентариев, говорит Шуфрич. Большинство уже переболело.
Среди нардепов коронавирус выявили у 11 человек
Среди нардепов коронавирус выявили у 11 человек
iportal.rada.gov.ua

Коронавирусом в Верховной Раде переболели 11 народных депутатов, заявляет представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сообщает УНИАН в четверг, 7 мая.

"У нас 424, и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели", - сказал Шуфрич.

Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура публиковал список из восьми заболевших COVID-19 коллег: 

  • Борт В.П. - ОПЗЖ
  • Ватрас В.А. - Слуга Народа
  • Горбенко Р.О. - Слуга Народа
  • Кисилев И.П. - ОПЗЖ
  • Лукашев А.А. - ОПЗЖ
  • Рудик С.Я. - внефракционный
  • Скороход К. - внефракционный
  • Шахов С.В. - Довира

Напомним, 23 апреля сообщалось о выздоровлении нардепа Анны Скороход. Ее с двухмесячным ребенком выписали из больницы.

 

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Теги: Шуфрич, Рада, нардепы, Коронавирус, нардеп, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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