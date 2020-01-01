В Раде подсчитали заболевших COVID-19 нардепов

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 парламентариев, говорит Шуфрич. Большинство уже переболело.

Среди нардепов коронавирус выявили у 11 человек iportal.rada.gov.ua

Коронавирусом в Верховной Раде переболели 11 народных депутатов, заявляет представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сообщает УНИАН в четверг, 7 мая.

"У нас 424, и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели", - сказал Шуфрич.

Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура публиковал список из восьми заболевших COVID-19 коллег:

Борт В.П. - ОПЗЖ

Ватрас В.А. - Слуга Народа

Горбенко Р.О. - Слуга Народа

Кисилев И.П. - ОПЗЖ

Лукашев А.А. - ОПЗЖ

Рудик С.Я. - внефракционный

Скороход К. - внефракционный

Шахов С.В. - Довира

Напомним, 23 апреля сообщалось о выздоровлении нардепа Анны Скороход. Ее с двухмесячным ребенком выписали из больницы.

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