В Раде подсчитали заболевших COVID-19 нардепов
Коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 парламентариев, говорит Шуфрич. Большинство уже переболело.
Коронавирусом в Верховной Раде переболели 11 народных депутатов, заявляет представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сообщает УНИАН в четверг, 7 мая.
"У нас 424, и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели", - сказал Шуфрич.
Ранее нардеп от Слуги народа Александр Качура публиковал список из восьми заболевших COVID-19 коллег:
- Борт В.П. - ОПЗЖ
- Ватрас В.А. - Слуга Народа
- Горбенко Р.О. - Слуга Народа
- Кисилев И.П. - ОПЗЖ
- Лукашев А.А. - ОПЗЖ
- Рудик С.Я. - внефракционный
- Скороход К. - внефракционный
- Шахов С.В. - Довира
Напомним, 23 апреля сообщалось о выздоровлении нардепа Анны Скороход. Ее с двухмесячным ребенком выписали из больницы.
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