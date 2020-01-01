На Донбассе ранены шесть бойцов ВСУ

За текущие сутки сепаратисты уже 13 раз обстреляли позиции украинских военных. ВСУ давали адекватный ответ.

На Донбассе в результате обстрелов ранены шесть военных Штаб ООС

С начала суток на Донбассе сепаратисты 13 раз нарушили режим тишины, шесть украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба центра ООС в четверг, 7 мая.

"Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - передают в штабе.

Сепаратисты применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений", - сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреливали украинские позиции неподалеку Марьинки, вблизи населенного пункта Старогнатовки, у Широкино, Новоселовки Второй и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север обстрелы были зафиксированы вблизи Новотошковского, окрестностей Орехово и Крымского.

Напомним, что ранее патруль ОБСЕ попал под обстрел у блокпоста "ДНР". Наблюдатели слышали взрывы и почувствовали ударную волну от них на расстоянии 300-400 метров от блокпоста.

Также сообщалось, что Ермак рассказал о плане Б по Донбассу. Если мира на востоке не удастся достичь в течение года, у офиса президента есть запасной план, сказал Ермак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet