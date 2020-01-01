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Суд запретил Черкассам ослаблять карантин

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Власти Черкасс с 30 апреля разрешили работу объектов торговли, сферы услуг, парков, скверов, спортивной инфраструктуры и тому подобное.
Суд остановил решение от 30 апреля
Суд остановил решение от 30 апреля
cherkasy24.info
 
Окружной суд Черкасской области остановил решение городского совета Черкасс об ослаблении карантина, сообщила пресс-служба ОГА.
 
"Решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", - заявили в областной администрации. 
 
В городе планировалось разрешить работу объектов торговли, сферы услуг, парков, скверов, спортивной инфраструктуры  и тому подобное. 
 
Как известно, 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения. 1 мая, полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мероприятий, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.
 
В адрес мэра Черкасс Анатолия Бондаренко посыпалось недовольство, в том числе со стороны президента, из-за смягчение карантинных мероприятий. 
 
Осудил решение властей Черкасс по смягчению карантина и министр здравоохранения Максим Степанов.
 
Позже появилась информация о подозрении НАБУ в адрес черкасского мэра Бондаренко, что он назвал "политическим давлением".

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Теги: суд, карантин, Черкассы
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Источник: korrespondent.net

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